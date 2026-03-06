PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unbekannter durchsucht Wohnhaus während Gartenarbeit - Zeugen gesucht

Bottenbach (Südwestpfalz) (ots)

Am Donnerstag (05.03.2026), kam es in der Steinhauser Straße zu einem Vorfall, bei dem sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Wohnanwesen verschaffte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich die Geschädigte zwischen 10.30 Uhr und 13 Uhr zur Gartenarbeit vor ihrem Haus auf. Diesen Zeitraum nutzte wohl der Einbrecher, um vermutlich über eine Scheunentür im rückwärtigen Bereich in das direkt verbundene Wohnhaus einzudringen. Dort wurden in mehreren Zimmern Schränke und Schubladen durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet oder beschädigt. Im Tatzeitraum wurde die Bewohnerin von einem unbekannten Mann angesprochen, der sie nach Essen fragte. Der Fremde trug komplett dunkle Kleidung und hatte einen dunklen Rucksack dabei. Die männliche Person entfernte sich zunächst in Richtung Bergstraße, wurde jedoch zehn Minuten später erneut im Bereich des Hauses gesehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 12:10

    POL-PDPS: Rezeptfälscher aufgeflogen - Polizei nimmt zwei Personen fest

    Thaleischweiler / Landkreis Südwestpfalz (ots) - Am Donnerstag (26.02.2026) versuchten Betrüger in mehreren Apotheken im Landkreis durch Vorlage von gefälschten Rezepten, verschreibungspflichtige Medikamente zu erlangen. Eine aufmerksame Apothekerin durchschaute die Täter und informierte die Polizei. Am darauffolgenden Tag (27.02.2026) kurz nach 15 Uhr konnten ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:00

    POL-PDPS: Brand im Parkhaus - Polizei ermittelt tatverdächtige Kinder

    Pirmasens (ots) - Den Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei am Sonntagmittag (15.02.2026) im Parkhaus in der Schäferstraße (wir berichteten: https://s.rlp.de/fwHv7Mb) lösten vermutlich zwei Kinder aus. Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen die Ermittler davon aus, dass das Feuer durch die Minderjährigen gelegt wurde. Ein abgestelltes Auto brannte völlig aus. Durch ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 08:27

    POL-PDPS: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

    Kröppen (Kreis Südwestpfalz) (ots) - Ein Autofahrer meldete am Samstagabend der Polizei, dass er zwischen Vinningen und Kröppen über einen beschädigten Kanaldeckel gefahren sei. Die Beamten stellten in der Pirmasenser Straße fest, dass der beschädigte Gully bereits seit einigen Wochen mit einer Warnbake abgesichert war. Die Absperrung wurde offenbar gestohlen. An dem Peugeot des Autofahrers wurde der Unterboden in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren