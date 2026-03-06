Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unbekannter durchsucht Wohnhaus während Gartenarbeit - Zeugen gesucht

Bottenbach (Südwestpfalz) (ots)

Am Donnerstag (05.03.2026), kam es in der Steinhauser Straße zu einem Vorfall, bei dem sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Wohnanwesen verschaffte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich die Geschädigte zwischen 10.30 Uhr und 13 Uhr zur Gartenarbeit vor ihrem Haus auf. Diesen Zeitraum nutzte wohl der Einbrecher, um vermutlich über eine Scheunentür im rückwärtigen Bereich in das direkt verbundene Wohnhaus einzudringen. Dort wurden in mehreren Zimmern Schränke und Schubladen durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet oder beschädigt. Im Tatzeitraum wurde die Bewohnerin von einem unbekannten Mann angesprochen, der sie nach Essen fragte. Der Fremde trug komplett dunkle Kleidung und hatte einen dunklen Rucksack dabei. Die männliche Person entfernte sich zunächst in Richtung Bergstraße, wurde jedoch zehn Minuten später erneut im Bereich des Hauses gesehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell