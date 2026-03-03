PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rezeptfälscher aufgeflogen - Polizei nimmt zwei Personen fest

Thaleischweiler / Landkreis Südwestpfalz (ots)

Am Donnerstag (26.02.2026) versuchten Betrüger in mehreren Apotheken im Landkreis durch Vorlage von gefälschten Rezepten, verschreibungspflichtige Medikamente zu erlangen. Eine aufmerksame Apothekerin durchschaute die Täter und informierte die Polizei. Am darauffolgenden Tag (27.02.2026) kurz nach 15 Uhr konnten Einsatzkräfte der Polizei in Thaleischweiler zwei Männer festnehmen, als diese versuchten, die Medikamentenverschreibung einzulösen. Nach jetzigem Ermittlungsstand hatten es die Beschuldigten auf hochpreisige Schlankheitsmittel abgesehen. Die Kriminalpolizei prüft derzeit mögliche Zusammenhänge mit weiteren in Rheinland-Pfalz begangenen Taten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Zweibrücken erließ das Amtsgericht Zweibrücken Haftbefehle wegen Fluchtgefahr gegen die 22- und 38-Jährigen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können aktuell keine weiteren Auskünfte erteilt werden. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

