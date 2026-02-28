Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf Parkplatz

Rodalben (ots)

Ein schwarzer Skoda Octavia mit Pirmasenser Kennzeichen wurde am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen 12 und 13 Uhr auf dem Parkplatz des Wasgaumarktes in der Bahnhofstraße. An dem Skoda entstand Sachschaden an der Front in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |eml

