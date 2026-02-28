PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf Parkplatz

Rodalben (ots)

Ein schwarzer Skoda Octavia mit Pirmasenser Kennzeichen wurde am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen 12 und 13 Uhr auf dem Parkplatz des Wasgaumarktes in der Bahnhofstraße. An dem Skoda entstand Sachschaden an der Front in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |eml

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 12:06

    POL-PDPS: Gemeinsame Kontrolle PI Pirmasens und PI Dahn

    PI Pirmasens (ots) - Durch die PI Pirmasens und die PI Dahn wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine gemeinsame Standkontrolle auf der Bundesstraße 10 im Bereich Hinterweidenthal durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle wurden mehrere Trunkenheitsfahrten festgestellt. Darüber hinaus wurde noch ein Verstoß gegen das Tabaksteuergesetz geahndet, da durch die handelnde Person Tabak in unerlaubter Menge in das ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 14:30

    POL-PDPS: Mann mit Baseballschläger löst Polizeieinsatz aus

    Pirmasens (ots) - Am Sonntagmittag (22.02.2026) sorgte ein Vorfall im Bereich der Streckbrücke für besorgte Notrufe bei der Polizeiinspektion Pirmasens. Gegen 12 Uhr berichteten Zeugen von einem Fußgänger, der durch das Tragen eines Motorradhelms unkenntlich war und zudem einen Baseballschläger mit sich führte. Eine Streifenwagenbesatzung konnte die beschriebene ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 14:00

    POL-PDPS: Pirmasens - Zwei E-Scooter unter Drogeneinfluss

    Polizei Pirmasens (ots) - Am 20.02.2026, gegen 17:50 Uhr, wurde ein 21-jähriger Mann, der mit einem E-Scooter in der Blocksbergstraße unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Der junge Mann räumte auf Nachfragen ein, am Vortag einen Joint geraucht zu haben. Dementsprechend fiel auch der Drogentest positiv aus. Kurze Zeit später konnte gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren