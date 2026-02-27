Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gemeinsame Kontrolle PI Pirmasens und PI Dahn

PI Pirmasens (ots)

Durch die PI Pirmasens und die PI Dahn wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine gemeinsame Standkontrolle auf der Bundesstraße 10 im Bereich Hinterweidenthal durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle wurden mehrere Trunkenheitsfahrten festgestellt. Darüber hinaus wurde noch ein Verstoß gegen das Tabaksteuergesetz geahndet, da durch die handelnde Person Tabak in unerlaubter Menge in das Bundesgebiet eingeführt hat. Gegen die jeweiligen Personen werden nun entsprechende Verfahren eingeleitet. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell