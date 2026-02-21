PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Zwei E-Scooter unter Drogeneinfluss

Polizei Pirmasens (ots)

Am 20.02.2026, gegen 17:50 Uhr, wurde ein 21-jähriger Mann, der mit einem E-Scooter in der Blocksbergstraße unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Der junge Mann räumte auf Nachfragen ein, am Vortag einen Joint geraucht zu haben. Dementsprechend fiel auch der Drogentest positiv aus. Kurze Zeit später konnte gegen 18:55 Uhr, ein 20-jähriger Mann in der Emil-Kömmerling-Straße mit einem E-Scooter fahrend angetroffen und kontrolliert werden. Auch er stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Auch bei ihm fiel ein Test positiv auf THC aus. Beiden wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie müssen mit einem hohen Bußgeld rechnen. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

  • 21.02.2026 – 13:56

    POL-PDPS: Pirmasens - PKW-Fahrer unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

    Polizei Pirmasens (ots) - Am 20.02.2026, gegen 20 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße ein 21-jähriger PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnten bei ihm drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv auf THC. Die weiteren Überprüfungen ergaben, dass er bereits 1-monatiges, offensichtlich noch ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 13:56

    POL-PDPS: Sachbeschädigung an der Fensterscheibe eines Einkaufsmarktes

    Pirmasens (ots) - In der Nacht von Freitag, den 20.02.26, auf Samstag, den 21.02.2026, wurde die Fensterscheibe eines Einkaufsmarktes in der Schloßstraße in Pirmasens beschädigt. Offensichtlich hatten Vandalen die Scheibe mutwillig eingeschlagen und beschädigt. An der Scheibe entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Personen, die Beobachtungen gemacht ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:58

    POL-PDPS: Auto im Parkhaus abgebrannt

    Pirmasens (ots) - Am Sonntagmittag (15.02.2026), kurz nach 12 Uhr, kam es im Parkhaus in der Schäferstraße zu einem Fahrzeugbrand, der einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei auslöste. Ersten Feststellungen zufolge brannte ein dort abgestelltes Fahrzeug völlig aus. Durch das Feuer kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden ...

    mehr
