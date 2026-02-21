Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Zwei E-Scooter unter Drogeneinfluss

Polizei Pirmasens (ots)

Am 20.02.2026, gegen 17:50 Uhr, wurde ein 21-jähriger Mann, der mit einem E-Scooter in der Blocksbergstraße unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Der junge Mann räumte auf Nachfragen ein, am Vortag einen Joint geraucht zu haben. Dementsprechend fiel auch der Drogentest positiv aus. Kurze Zeit später konnte gegen 18:55 Uhr, ein 20-jähriger Mann in der Emil-Kömmerling-Straße mit einem E-Scooter fahrend angetroffen und kontrolliert werden. Auch er stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Auch bei ihm fiel ein Test positiv auf THC aus. Beiden wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie müssen mit einem hohen Bußgeld rechnen. |pips

