Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto im Parkhaus abgebrannt

Pirmasens (ots)

Am Sonntagmittag (15.02.2026), kurz nach 12 Uhr, kam es im Parkhaus in der Schäferstraße zu einem Fahrzeugbrand, der einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei auslöste. Ersten Feststellungen zufolge brannte ein dort abgestelltes Fahrzeug völlig aus. Durch das Feuer kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Weitere Auskünfte können derzeit auch auf Nachfrage im Hinblick auf die laufenden Ermittlungen nicht erteilt werden. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

