PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto im Parkhaus abgebrannt

Pirmasens (ots)

Am Sonntagmittag (15.02.2026), kurz nach 12 Uhr, kam es im Parkhaus in der Schäferstraße zu einem Fahrzeugbrand, der einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei auslöste. Ersten Feststellungen zufolge brannte ein dort abgestelltes Fahrzeug völlig aus. Durch das Feuer kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Weitere Auskünfte können derzeit auch auf Nachfrage im Hinblick auf die laufenden Ermittlungen nicht erteilt werden. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 14.02.2026 – 07:59

    POL-PDPS: Mann ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

    Pirmasens (ots) - Am 13.02.2026, gegen 16:00 Uhr, kontrollierten Beamte einen VW Polo mit angebrachten SÜW-Kennzeichen in der Rodalber Straße in Pirmasens im Bereich des Überfliegers der B10. Bei der Verkehrskontrolle stellten sie fest, dass die Kennzeichen gestohlen waren, der VW nicht zugelassen ist und der 24-jährige Fahrer aus Pirmasens keinen Führerschein ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 10:16

    POL-PDPS: Kabeldiebstahl aus Turnhalle - Zeugen gesucht

    Pirmasens (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11.02.2026) entwendeten Einbrecher mehrere hundert Meter Kupferkabel aus einer Sporthalle in der Turnstraße. Der Schaden wird auf einen unteren bis mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen die Täter gewaltsam in das noch im Rohbau befindliche Gebäude ein und transportieren das Diebesgut vermutlich mit einem in der ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 10:20

    POL-PDPS: Unfallflucht auf Firmenparkplatz - Zeugen gesucht

    Pirmasens (ots) - Am Montag (09.02.2026) kam es auf dem Parkplatz einer größeren Firma für Klebstoffe in der Bottenbacher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Firmenmitarbeiter hatte seinen schwarzen VW Passat im Zeitraum zwischen 08.30 Uhr und 15.30 Uhr in einer Parkbucht abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen frischen Lackschaden an der linken Fahrzeugseite feststellen. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren