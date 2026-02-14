Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mann ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Pirmasens (ots)

Am 13.02.2026, gegen 16:00 Uhr, kontrollierten Beamte einen VW Polo mit angebrachten SÜW-Kennzeichen in der Rodalber Straße in Pirmasens im Bereich des Überfliegers der B10. Bei der Verkehrskontrolle stellten sie fest, dass die Kennzeichen gestohlen waren, der VW nicht zugelassen ist und der 24-jährige Fahrer aus Pirmasens keinen Führerschein besaß. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer unter dem Einfluss diverser Betäubungsmittel stand. Der VW musste beschlagnahmt und abgeschleppt werden. Auf der Dienststelle wurde dem 24-Jährigen eine Blutprobe entnommen, der sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten muss. |pips

