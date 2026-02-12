Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kabeldiebstahl aus Turnhalle - Zeugen gesucht

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11.02.2026) entwendeten Einbrecher mehrere hundert Meter Kupferkabel aus einer Sporthalle in der Turnstraße. Der Schaden wird auf einen unteren bis mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen die Täter gewaltsam in das noch im Rohbau befindliche Gebäude ein und transportieren das Diebesgut vermutlich mit einem in der Turnstraße geparkten Transportfahrzeug ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

