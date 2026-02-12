PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kabeldiebstahl aus Turnhalle - Zeugen gesucht

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11.02.2026) entwendeten Einbrecher mehrere hundert Meter Kupferkabel aus einer Sporthalle in der Turnstraße. Der Schaden wird auf einen unteren bis mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen die Täter gewaltsam in das noch im Rohbau befindliche Gebäude ein und transportieren das Diebesgut vermutlich mit einem in der Turnstraße geparkten Transportfahrzeug ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 10:20

    POL-PDPS: Unfallflucht auf Firmenparkplatz - Zeugen gesucht

    Pirmasens (ots) - Am Montag (09.02.2026) kam es auf dem Parkplatz einer größeren Firma für Klebstoffe in der Bottenbacher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Firmenmitarbeiter hatte seinen schwarzen VW Passat im Zeitraum zwischen 08.30 Uhr und 15.30 Uhr in einer Parkbucht abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen frischen Lackschaden an der linken Fahrzeugseite feststellen. Nach ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 10:12

    POL-PDPS: Gefährdung des Straßenverkehrs auf der L 600 - Zeugen gesucht

    Pirmasens (ots) - Am Freitagnachmittag (06.02.2026), kam es auf der Landstraße bei Pirmasens-Winzeln zu einem gefährlichen Verkehrsereignis, bei dem ein Frontalzusammenstoß nur knapp verhindert werden konnte. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer eines beteiligten Lastwagens sowie weiteren Zeugen. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr eine Frau gegen 14 Uhr mit ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 17:05

    POL-PDPS: Ermittlungen zu Brand dauern an

    Hermersberg (Kreis Südwestpfalz) (ots) - Im Zusammenhang mit dem Vollbrand eines Einfamilienhauses am Sonntag (wir berichteten: https://s.rlp.de/80w2bPX), bei dem zwei Menschen starben, dauern die Ermittlungen an. Die Identität der beiden Personen, die nach dem Löschen des Feuers tot aus dem Gebäude geborgen wurden, konnte noch nicht verifiziert werden. Insoweit hat die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Zweibrücken ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren