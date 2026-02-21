Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - PKW-Fahrer unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Polizei Pirmasens (ots)

Am 20.02.2026, gegen 20 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße ein 21-jähriger PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnten bei ihm drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv auf THC. Die weiteren Überprüfungen ergaben, dass er bereits 1-monatiges, offensichtlich noch laufendes Fahrverbot wegen eines Drogenverstoßes hatte. Aus diesem Grund wurde nicht nur eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen des aktuellen Drogenverstoßes erfasst, sondern auch eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf ein Fahren ohne Fahrerlaubnis. Sollte sich bestätigen, dass das Fahrverbot wegen des Drogenverstoßes noch gültig war, muss er mit einem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell