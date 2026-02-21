Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an der Fensterscheibe eines Einkaufsmarktes

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Freitag, den 20.02.26, auf Samstag, den 21.02.2026, wurde die Fensterscheibe eines Einkaufsmarktes in der Schloßstraße in Pirmasens beschädigt. Offensichtlich hatten Vandalen die Scheibe mutwillig eingeschlagen und beschädigt. An der Scheibe entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

