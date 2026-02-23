Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mann mit Baseballschläger löst Polizeieinsatz aus

Pirmasens (ots)

Am Sonntagmittag (22.02.2026) sorgte ein Vorfall im Bereich der Streckbrücke für besorgte Notrufe bei der Polizeiinspektion Pirmasens. Gegen 12 Uhr berichteten Zeugen von einem Fußgänger, der durch das Tragen eines Motorradhelms unkenntlich war und zudem einen Baseballschläger mit sich führte. Eine Streifenwagenbesatzung konnte die beschriebene Person kurz darauf am Fußweg in Richtung Strecktal feststellen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass sich der Verantwortliche in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Der 45-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der mitgeführte Baseballschläger sowie der Motorradhelm wurden sichergestellt. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zu keinen Straftaten. |krä

