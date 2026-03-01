Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Kröppen (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Ein Autofahrer meldete am Samstagabend der Polizei, dass er zwischen Vinningen und Kröppen über einen beschädigten Kanaldeckel gefahren sei. Die Beamten stellten in der Pirmasenser Straße fest, dass der beschädigte Gully bereits seit einigen Wochen mit einer Warnbake abgesichert war. Die Absperrung wurde offenbar gestohlen.

An dem Peugeot des Autofahrers wurde der Unterboden in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|eml

