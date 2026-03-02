Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand im Parkhaus - Polizei ermittelt tatverdächtige Kinder

Pirmasens (ots)

Den Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei am Sonntagmittag (15.02.2026) im Parkhaus in der Schäferstraße (wir berichteten: https://s.rlp.de/fwHv7Mb) lösten vermutlich zwei Kinder aus. Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen die Ermittler davon aus, dass das Feuer durch die Minderjährigen gelegt wurde. Ein abgestelltes Auto brannte völlig aus. Durch den Brand kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können aktuell keine weiteren Auskünfte erteilt werden. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell