Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Glasscheibe beschädigt - Zeugen gesucht!

Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Durch einen lauten Knall wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Anwohnerin der Untergasse aus dem Schlaf gerissen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Täter zwischen 00 Uhr und 01 Uhr gewaltsam eine Glasscheibe eines Seitenteils einer Hauseingangstür. Die Scheibe zerbrach vollständig. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369-14599 bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden. |fla

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell