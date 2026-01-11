PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Glasscheibe beschädigt - Zeugen gesucht!

Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Durch einen lauten Knall wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Anwohnerin der Untergasse aus dem Schlaf gerissen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Täter zwischen 00 Uhr und 01 Uhr gewaltsam eine Glasscheibe eines Seitenteils einer Hauseingangstür. Die Scheibe zerbrach vollständig. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369-14599 bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 12:17

    POL-PILEK: Falscher Bankmitarbeiter

    Meisenheim (ots) - In Meisenheim wurde ein Mann am Freitagnachmittag Opfer eines Betrugs. Er erhielt einen Anruf eines unbekannten Täters, der sich als Bankmitarbeiter ausgab und vor angeblich gefährdeten Kontobewegungen warnte. Unter dem Vorwand, die Bankkarte sperren zu müssen, wurde angekündigt, ein Kollege werde diese abholen. Kurze Zeit später erschien ein unbekannter Mann an der Wohnanschrift in der ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 07:08

    POL-PILEK: Brennder Baum aufgrund Feuerwerk

    Meisenheim (ots) - Gegenüber eines Discounters in Meisenheim ist es am 30.12.2025 gegen 08:51 Uhr zu einem Baumbrand gekommen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Im Rahmen der ersten Ermittlungen durch eine Streife vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass der Brand mutwillig durch einen Feuerwerkskörper herbeigeführt wurde. Im unmittelbaren Nahbereich konnten leere Verpackungen vorgefunden ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 07:53

    POL-PILEK: Verkehrskontrolle: Roller fährt deutlich schneller als erlaubt

    Meisenheim - B 420 (ots) - Bei einer Streifenfahrt weckte der Fahrer eines Zweirades das Interesse der Polizei. Zunächst befanden sich noch weitere Fahrzeuge zwischen dem Roller und der Funkstreife. Hierbei konnte anhand des Tachos eine gefahrene Geschwindigkeit von ca. 45 km/h abgelesen werden. Als sich der Streifenwagen unmittelbar hinter dem Kleinkraftrad befand, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren