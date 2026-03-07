PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Führerschein nach Trunkenheitsfahrt sichergestellt

Pirmasens (ots)

Am frühen Samstagmorgen kontrollierten Polizisten einen 27-jährigen Autofahrer in der Schäferstraße in Pirmasens. Im Zuge der Verkehrskontrolle konnte deutlicher Atemalkoholgeruch vernommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren aufgrund von Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. |PIPS

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

