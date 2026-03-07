POL-PDPS: Führerschein nach Trunkenheitsfahrt sichergestellt
Pirmasens (ots)
Am frühen Samstagmorgen kontrollierten Polizisten einen 27-jährigen Autofahrer in der Schäferstraße in Pirmasens. Im Zuge der Verkehrskontrolle konnte deutlicher Atemalkoholgeruch vernommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren aufgrund von Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. |PIPS
