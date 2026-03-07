POL-PDPS: Führerschein nach Trunkenheitsfahrt sichergestellt

Bottenbach (Südwestpfalz) (ots) - Am Donnerstag (05.03.2026), kam es in der Steinhauser Straße zu einem Vorfall, bei dem sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Wohnanwesen verschaffte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich die Geschädigte zwischen 10.30 Uhr und 13 Uhr zur Gartenarbeit vor ihrem Haus auf. Diesen Zeitraum nutzte wohl der ...

