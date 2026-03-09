Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchdiebstahl in Hofenfels-Gymnasium - Hoher Sachschaden durch Vandalismus

Zweibrücken (ots)

Bisher unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Freitag (06.03.2026) bis Sonntag (08.03.2026), gewaltsam Zutritt in das Schulgebäude in der Zeilbäumerstraße. Nach aktuellem Ermittlungsstand zerstörten die Täter auf dem Dach des Schulgebäudes eine Vielzahl der Glaskuppeln. Durch eine dieser Kuppeln gelangten die Einbrecher schließlich in das Innere der Schule. Dort wurden gezielt mehrere Räumlichkeiten angegangen. Die Diebe brachen die Türen zum Sekretariat sowie zum schuleigenen Kiosk auf. Auch mehrere Schränke, die sich teilweise auf den Fluren befanden, wurden gewaltsam geöffnet und durchwühlt. Obwohl die abschließende Bestandsaufnahme noch aussteht, scheint der Beuteschaden nach erster Sichtung gering: Vermutlich wurden lediglich Lebensmittel entwendet. Im Gegensatz dazu steht der verursachte Sachschaden, der nach ersten Schätzungen in einem hohen fünfstelligen Betrag liegen dürfte. Personen, die Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell