PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rodalben (ots)

Am Freitag, den 13.03.2026 kam es gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Unfallverursacher befuhr die Neuhofstraße von der Eichenstraße kommend in Fahrtrichtung Neuhof. In Höhe des Netto-Parkplatzes wehte plötzlich ein gelber Sack von rechts auf die Straße. Hierbei musste er diesem ausweichen und übersah, dass sich das vor ihm fahrende Fahrzeug aufgrund des ordnungsgemäß angekündigten Abbiegevorgangs zur Straßenmitte hin eingeordnet hatte. Der Unfallverursacher fuhr auf das Fahrzeug auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit. Der Unfallgegner wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Pirmasens verbracht. |sch

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 13:00

    POL-PDPS: Unfall auf IB-Parkplatz - Hoher Sachschaden und Führerschein weg

    Pirmasens (ots) - Am Montagabend (09.03.2026) steuerte ein junger Mann sein Auto auf eine Verkehrsinsel auf dem IB-Parkplatz in der South Carolina Avenue. Um kurz vor 22 Uhr meldeten Zeugen den Verkehrsunfall. Die Einsatzkräfte der Polizei stellten vor Ort einen im Frontbereich erheblich beschädigten PKW fest. Ersten Feststellungen zufolge fuhr der Verantwortliche zu ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 09:29

    POL-PDPS: Fahndungserfolg nach Geldbörsendiebstahl

    Pirmasens (ots) - Die Kriminalpolizei Pirmasens konnte einen Taschendiebstahl aufklären, der sich bereits Anfang Februar in der Waisenhausstraße ereignete. Am Vormittag des 06.02.2026 wurde eine ältere Frau während ihres Einkaufs in einem Discounter Opfer eines Taschendiebstahls. Die Seniorin trug ihren schwarzen Ledergeldbeutel in einer Umhängetasche. Erst an der Kasse bemerkte sie das Fehlen der Börse, in der sich ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 12:05

    POL-PDPS: Einbruchdiebstahl in Hofenfels-Gymnasium - Hoher Sachschaden durch Vandalismus

    Zweibrücken (ots) - Bisher unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Freitag (06.03.2026) bis Sonntag (08.03.2026), gewaltsam Zutritt in das Schulgebäude in der Zeilbäumerstraße. Nach aktuellem Ermittlungsstand zerstörten die Täter auf dem Dach des Schulgebäudes eine Vielzahl der Glaskuppeln. Durch eine dieser Kuppeln gelangten die Einbrecher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren