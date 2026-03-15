Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rodalben (ots)

Am Freitag, den 13.03.2026 kam es gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Unfallverursacher befuhr die Neuhofstraße von der Eichenstraße kommend in Fahrtrichtung Neuhof. In Höhe des Netto-Parkplatzes wehte plötzlich ein gelber Sack von rechts auf die Straße. Hierbei musste er diesem ausweichen und übersah, dass sich das vor ihm fahrende Fahrzeug aufgrund des ordnungsgemäß angekündigten Abbiegevorgangs zur Straßenmitte hin eingeordnet hatte. Der Unfallverursacher fuhr auf das Fahrzeug auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit. Der Unfallgegner wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Pirmasens verbracht. |sch

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