Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rezeptfälscher - Weitere Personen in NRW festgenommen

Thaleischweiler / Landkreis Südwestpfalz / Nordrhein-Westfalen (ots)

Der Kriminalpolizei Pirmasens ist ein weiterer Schlag gegen die Betrüger gelungen. Am Mittwoch (11.03.2026) wurden in Leverkusen zwei Männer sowie eine Frau festgenommen. Bereits am Donnerstag (26.02.2026) wurden in Thaleischweiler zwei Personen festgenommen (wir berichteten: https://s.rlp.de/eev70Y0 ). Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Verhafteten Teil einer überregional tätigen Gruppierung sind. Nach ihrer Vorführung am Donnerstag (12.03.2026) beim Amtsgericht Zweibrücken wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen die 31- und 47-jährigen Männer sowie gegen die 43-jährige Frau erlassen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können aktuell keine weiteren Auskünfte erteilt werden. |krä

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