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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Eilsen - Verkehrsunfall mit einer tödlich und einer schwer verletzten Person

Bad Eilsen (ots)

(KEM) Am Montag, den 13.04.2026, gegen 8.26 Uhr ereignete sich in Bad Eilsen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich und eine Person schwer verletzt wurde.

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 67-jähriger Bückeburger mit einem BMW die Bückeburger Straße in Fahrtrichtung B83. Kurz vor der Kreuzung Bückeburger Straße/Bahnhofstraße solle er gegen einen Bordstein und anschließend in den Kreuzungsbereich eingefahren sein, wo er frontal mit einem Mercedes kollidierte. Der BMW überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Fahrzeugführer, der von Unbeteiligten aus dem Fahrzeug geborgen wurde, war nicht ansprechbar. Trotz unverzüglicher Erste-Hilfe-Maßnahmen von Zeugen und dem Rettungsdienst verstarb der 67-Jährige noch am Unfallort.

Auch die 24-jährige Mercedes-Fahrerin wurde schwer verletzt. Die Bad Eilsenerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Beide PKW waren stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bückeburg wurden die beteiligten PKW beschlagnahmt sowie ein Unfallgutachten in Auftrag gegeben.

Die Ermittlungen dauern an. Neben der Polizei, einer Notärztin und dem Rettungsdienst waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Bückeburger Straße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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