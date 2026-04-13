Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 13.04.2026

Goslar (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für eine Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw in der Goslarer Altstadt.

Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag wurde durch Unbekannte im Bereich Marktstraße / Marstallstraße die Heckscheibe eines weißen VW Polo eingeschlagen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Die Polizei Goslar sucht Zeugen für den Vorfall und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

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Bislang unbekannte Tatverdächtige brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Geschäft in der Goslarer Altstadt ein.

Ein Bewohner des Hauses in der Hokenstraße hatte gegen 1.50 Uhr Knallgeräusche wahrgenommen und daraufhin die beschädigte Tür des Geschäfts entdeckt und die Polizei gerufen. Der oder die Täter waren zu diesem Zeitpunkt bereits geflüchtet. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren, eine genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Hinweise oder Beobachtungen im weiteren Bereich des Tatortes, insbesondere zu den flüchtigen Tätern, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

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