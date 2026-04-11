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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für den Bereich Goslar, Langelsheim, Liebenburg von Freitag, 10.04.2026, 12:00 Uhr, bis Samstag, 11.04.2026, 11:30 Uhr

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für den Bereich Goslar, Langelsheim, Liebenburg von Freitag, 10.04.2026, 12:00 Uhr, bis Samstag, 11.04.2026, 11:30 Uhr
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Goslar (ots)

Landkreis Goslar, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der L 515 zwischen Bredelem und Langelsheim

Am Samstagmorgen, gegen 09:00 Uhr, befährt ein 72-jähriger die L 515 von Bredelem in Fahrtrichtung Langelsheim. Aus bislang unbekannten Gründen gerät der Fahrzeugführer mit seinem PKW VW nach einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidiert mit 2 mittelgroßen Bäumen und landet anschließend auf dem Fahrzeugdach. Der Braunschweiger kann sich selbständig aus seinem PKW befreien. Augenscheinlich wird er nur leicht verletzt. Für weitere Untersuchungen wird er mit einem RTW einem Krankenhaus zugeführt. Am PKW entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Einsatz- und Streifendienst, or

Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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  • 11.04.2026 – 10:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 11.04.2026

    Goslar (ots) - Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet Seesen Am Mittwoch, 08.04.2026, und am Freitag, 10.04.2026, wurden durch die Polizei Seesen Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der örtlichen Schulen durchgeführt. Die jeweils angeordnete Geschwindigkeitsbegrenzung beträgt dort während der Schulzeit 30 km/h. Am Mittwoch wurden in einem Kontrollzeitraum von zwei Stunden insgesamt 25 Geschwindigkeitsverstöße ...

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  • 09.04.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 09.04.2026

    Goslar (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es auf der B 498 im Bereich Romkerhall zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen. Ein 34-jähriger Mann und seine 33-jährige Sozia, beide aus Hannover, befuhren mit ihrem Motorrad Yamaha gegen 16.40 Uhr die B 498 in Richtung Goslar. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Krad in einer Linkskurve nach rechts ...

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