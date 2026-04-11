Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für den Bereich Goslar, Langelsheim, Liebenburg von Freitag, 10.04.2026, 12:00 Uhr, bis Samstag, 11.04.2026, 11:30 Uhr

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Goslar (ots)

Landkreis Goslar, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der L 515 zwischen Bredelem und Langelsheim

Am Samstagmorgen, gegen 09:00 Uhr, befährt ein 72-jähriger die L 515 von Bredelem in Fahrtrichtung Langelsheim. Aus bislang unbekannten Gründen gerät der Fahrzeugführer mit seinem PKW VW nach einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidiert mit 2 mittelgroßen Bäumen und landet anschließend auf dem Fahrzeugdach. Der Braunschweiger kann sich selbständig aus seinem PKW befreien. Augenscheinlich wird er nur leicht verletzt. Für weitere Untersuchungen wird er mit einem RTW einem Krankenhaus zugeführt. Am PKW entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

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