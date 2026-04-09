Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Die Polizei sucht Zeugen für Sachbeschädigungen im Bereich der Goslarer Altstadt und des Alten Friedhofs

Goslar (ots)

Am Sonntag, 8. und Freitag, 24. März sowie am vergangenen Dienstag, kam es jeweils in den Abendstunden im Bereich der Altstadt zu Sachbeschädigungen durch eine Gruppe Jugendlicher, die durch mehrere Straßen zog.

In der Neue Straße sowie Glockengießerstraße schlugen und traten die jeweils dunkel gekleideten Jugendlichen gegen Fenster oder Haustüren und beschädigten diese dadurch.

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Am Dienstag, 31 März, gegen 17:40 Uhr, wurden zwei junge Männer in der Straße "Am Friedhof" dabei beobachtet, wie sie die Mauer unterhalb des alten Stellwerks gegenüber der Friedhofskapelle mit Graffiti besprühten. Als die Täter angesprochen wurden, flohen sie vom Tatort. Beide waren zwischen 25 und 30 Jahre und dunkel gekleidet.

Die Polizei Goslar hat jeweils Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und fragt nach Beobachtungen, die mit diesen Taten und insbesondere mit den Tätern in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

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