PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Leblose Person in Teich bei Bornhausen gefunden

Goslar (ots)

In einem Teich nahe dem Seesener Ortsteil Bornhausen wurde am Montagnachmittag eine leblose Person aufgefunden.

Ein Passant hatte gegen 16.30 Uhr den leblosen menschlichen Körper im Wasser treibend entdeckt und Feuerwehr sowie Polizei verständigt. Der männliche Leichnam, dessen Identität bislang nicht festgestellt werden konnte, wurde anschließend durch die Feuerwehr aus dem Wasser geborgen.

Die polizeilichen Ermittlungen werden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig geführt. Die Umstände, die zum Tod der Person geführt haben, sind zum aktuellen Ermittlungsstand nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 06.04.2026 – 08:10

    POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen 06.04.2026

    Goslar (ots) - Am Abend des 05.04.2026 kommt es gegen 21:59 Uhr im Bereich der Anschlussstelle A7 in Rhüden, Seesen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW (VW / Tesla). Hierbei befährt der 40-jährige Fahrzeugführer aus Osterode die B82 und möchte nach links auf die BAB7 in Fahrtrichtung Süden auffahren. Er übersieht den ihm entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten Fahrzeugführer aus Apensen (44 Jahre alt) mit ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 12:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 05.04.2026

    Goslar (ots) - Pressebericht 01 - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am 04.04.2026 (gg. 14:45 Uhr) befuhr die 25-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw den hiesigen TEDi-Parkplatz in Seesen und beabsichtigte im Folgenden auf die Braunschweiger Straße zu wechseln. In diesem Zusammenhang kreuzte ein minderjähriger Fahrzeugführer mit seinem E-Scooter die Fahrbahn, welcher zuvor zwischen zwei parkenden ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 06:40

    POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 05.04.2026

    Goslar (ots) - Osterfeuer am Karsamstag im Landkreis Goslar Die Osterfeuer im Landkreis Goslar sind am Karsamstag störungsfrei verlaufen. Verkehrsunfallflucht Am 04.04.2026, gegen 11:50 Uhr, ereignete sich in der Hildesheimer Straße 52 A in 38640 Goslar, dem dortigen Parkplatz des Edeka Center, ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Fahrer oder die Fahrerin von dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren