Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Leblose Person in Teich bei Bornhausen gefunden

Goslar (ots)

In einem Teich nahe dem Seesener Ortsteil Bornhausen wurde am Montagnachmittag eine leblose Person aufgefunden.

Ein Passant hatte gegen 16.30 Uhr den leblosen menschlichen Körper im Wasser treibend entdeckt und Feuerwehr sowie Polizei verständigt. Der männliche Leichnam, dessen Identität bislang nicht festgestellt werden konnte, wurde anschließend durch die Feuerwehr aus dem Wasser geborgen.

Die polizeilichen Ermittlungen werden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig geführt. Die Umstände, die zum Tod der Person geführt haben, sind zum aktuellen Ermittlungsstand nicht bekannt.

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