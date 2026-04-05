Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 05.04.2026

Goslar (ots)

Osterfeuer am Karsamstag im Landkreis Goslar

Die Osterfeuer im Landkreis Goslar sind am Karsamstag störungsfrei verlaufen.

Verkehrsunfallflucht

Am 04.04.2026, gegen 11:50 Uhr, ereignete sich in der Hildesheimer Straße 52 A in 38640 Goslar, dem dortigen Parkplatz des Edeka Center, ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Fahrer oder die Fahrerin von dem Unfallort entfernte. Der flüchtige Verkehrsteilnehmer beabsichtigte in eine Parkbucht einzuparken und touchierte dabei ein ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug auf dem Parkplatz. Ein namentlich nicht bekanntes Pärchen, soll dem Unfallbeteiligten seine Hilfe bei der Verständigung der Polizei angeboten haben und sei, nach Ablehnung durch den flüchtigen Unfallbeteiligten, dann weitergegangen. Zur Beschreibung des flüchtigen Unfallbeteiligten, wird das Pärchen gebeten, sich bei der Polizei Goslar zu melden.

Diebstähle in Goslar-Oker

Zwischen dem 03.04.2026, ca. 10:30 Uhr, und dem 04.04.2026, ca. 12:30 Uhr, kam es in der Heinrich-Siems-Straße und der der Straße Eulenburg in Goslar-Oker zu Diebstahlssachverhalten, bei denen eine unbekannte Täterschaft sich an mutmaßlich unverschlossenen Pkw zu schaffen machte.

Versuchter Diebstahl am Goslarer Busbahnhof

Am 04.04.2026, zwischen ca. 09:55 Uhr und ca. 16:00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft am Goslarer Busbahnhof das Akkufach eines, in einem Fahrradständer angeschlossenen, E-Bikes mittels eines bislang unbekannten Hebelwerkzeugs aufzuhebeln. An dem E-Bike ist ein Sachschaden entstanden.

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Goslar-Baßgeige

Am 04.04.2026, gegen 21:30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Kauflandes, in der Carl-Zeiß-Straße 4 in 38644 Goslar, ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Opel Corsa beschleunigte, vermutlich im Zusammenhang mit sog. "Posing" derart, dass er trotz einer Gefahrenbremsung, mit dem Fahrer eines VW Polo kollidierte und dessen Airbags auslösen ließ. Beide Fahrzeuge mussten durch den Abschleppdienst abgeschleppt werden. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und am Unfallort durch den Rettungsdienst ambulant behandelt.

Raub am Goslarer Bahnhofsvorplatz

Am 04.04.2026, gegen 22:12 Uhr, kam es am Goslarer Bahnhofsvorplatz zu einem Raub eines sog. Fanschals. Das Opfer wurde von drei Beschuldigten festgehalten und geschubst. In der Folge wurde dem Opfer der Schal entrissen. Die drei Beschuldigten konnten im Rahmen der Fahndung angetroffen werden.

Personen, die Hinweise zu den o.g. Sachverhalten geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Goslar zu melden.

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