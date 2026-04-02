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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen des PK Bad Harzburg vom 02.04.2026

Goslar (ots)

Am Mittwochabend wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall verletzt.

Ein 39-jähriger Mann aus Braunlage befuhr mit seinem Opel gegen 21.30 Uhr die B 4 aus Bad Harzburg kommend in Richtung Braunlage.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerten mehrere Fußgänger im Bereich des Radauer Wasserfalls die Bundestraße. Hierbei wurde eine 39-jährige Frau von dem Opel des 39-Jährigen erfasst und schwer verletzt. Sie wurde nach einer medizinischen Versorgung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die B 6 kurzzeitig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Bad Harzburg
Telefon: 05322 / 5548 - 0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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