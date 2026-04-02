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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 02.04.2026

Goslar (ots)

Bedrohung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Am Mittwoch, den 01.04.2026, kam es gegen 11:45 Uhr auf dem Jacobsonplatz zu einem polizeilichen Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen bedrohte ein 24-jähriger, alkoholisierter Mann mehrere Passanten und ging mindestens eine Person körperlich an. Die Passanten informierten daraufhin die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen den Beschuldigten vor Ort an und nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Während der Maßnahmen leistete der Beschuldigte Widerstand und beleidigte die eingesetzten Kräfte öffentlichkeitswirksam. Gegen den Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 01.04.2026, gegen 22:45 Uhr wurde der Polizei durch Zeugen mitgeteilt, dass sich ein augenscheinlich alkoholisierter Mann nach weiterem Alkoholkonsum hinter das Steuer eines Pkw gesetzt und seine Fahrt aufgenommen habe. Im Rahmen der Ermittlungen konnte anhand des übermittelten Kennzeichens ein 46-jähriger Fahrzeugführer und -halter an seiner Wohnanschrift in Rhüden angetroffen werden. Dabei bestätigte sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Zudem stellte sich heraus, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

i.A. Müller, PK'in

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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