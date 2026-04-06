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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen 06.04.2026

Goslar (ots)

Am Abend des 05.04.2026 kommt es gegen 21:59 Uhr im Bereich der Anschlussstelle A7 in Rhüden, Seesen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW (VW / Tesla). Hierbei befährt der 40-jährige Fahrzeugführer aus Osterode die B82 und möchte nach links auf die BAB7 in Fahrtrichtung Süden auffahren. Er übersieht den ihm entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten Fahrzeugführer aus Apensen (44 Jahre alt) mit seinen 3 Mitinsassen (42, 11 und 09 Jahre), weshalb es zum Zusammenstoß kommt. Beide PKW sind nicht mehr fahrbereit. Alle Insassen beider Fahrzeuge werden leicht verletzt und in naheliegende Krankenhäuser verbracht. Der Gesamtschaden wird zum aktuellen Zeitpunkt auf ca. 30.000EUR geschätzt.

i.A. Cauers, PK'in

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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