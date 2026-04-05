Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 05.04.2026

Goslar (ots)

Pressebericht

01 - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 04.04.2026 (gg. 14:45 Uhr) befuhr die 25-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw den hiesigen TEDi-Parkplatz in Seesen und beabsichtigte im Folgenden auf die Braunschweiger Straße zu wechseln. In diesem Zusammenhang kreuzte ein minderjähriger Fahrzeugführer mit seinem E-Scooter die Fahrbahn, welcher zuvor zwischen zwei parkenden Fahrzeugen hindurchfuhr und dann mit dem herannahenden bzw. vorbeifahrenden Pkw seitlich kollidierte. Infolge des Zusammenstoßes wurde der minderjährige Mitfahrer auf dem E-Scooter leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 1080 Euro. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahren zu zweit auf einem E-Scooter in Deutschland grundsätzlich verboten ist.

02 - Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, den 04.04.2026 (gg. 14:10 Uhr), befuhr ein 48-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die Straße Vor der Kirche, welcher dann über die Braunschweiger Straße (B248), nach rechts auf die Straße Am Graben wechselte. In diesem Zusammenhang stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der spätere betroffene Fahrzeugführer augenscheinlich aus einer Bierflasche trank. Infolge einer anschließenden Verkehrskontrolle wurde beim Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 0,6 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme für das damit einhergehende Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wurde abschließend und auf freiwilliger Basis durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde dem betroffenen Fahrzeugführer untersagt.

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