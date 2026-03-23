Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Auffahrunfall mit vier Autos

Duisburg (ots)

Am Freitagnachmittag (20. März, 13:30 Uhr) hat ein 68-Jähriger in seinem Audi einen Massenunfall auf der Rheinpreußenstraße verursacht. Er fuhr ungebremst in den vor ihm fahrenden Dacia eines 64-Jährigen. Diesen schob er auf einen davor fahrenden Nissan eines 31-Jährigen, welcher wiederrum auf einen Streifenwagen der Polizei Duisburg (Polizist am Steuer - 32 Jahre alt) geschoben wurde. Der 68-jährige Fahrer des Audi kam mit schweren Verletzungen im Bereich von Brust und Händen in ein Krankenhaus. Auch der 31-jährige Nissan-Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 64-Jährige aus dem Dacia wurde vor Ort von Sanitätern behandelt und wollte sich selbständig in Behandlung begeben. Der Polizist blieb unverletzt. Dem mutmaßlichen Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen, weil er offenbar Alkohol getrunken hatte, bevor er losfuhr.

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