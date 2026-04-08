Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 08.04.2026

Goslar (ots)

Seesen

Am 08.04.26 gegen 00:10 Uhr kontrolliert die Funkstreife des PK Seesen in Mechtshausen mehrere Fahrzeuge bei einer Verkehrskontrolle. Bei einem 24jährigen Fahrzeugführer aus Seesen konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, welcher sich bei einem mobilen Alkoholtest bestätigte. Bei der anschließenden Blutentnahme wurde des Weiteren eine fehlende Fahrerlaubnis festgestellt, welche nach eigenen Angaben des Kontrollierten zu Hause liegen solle. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt, ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, sowie ein Strafverfahren eingeleitet. Seesen

Am 07.04.26 kam es auf der Bismarckstraße in Seesen zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Eine 73jährige Fahrzeugführerin aus Seesen fuhr auf Höhe der Hausnummer 12 vom rechtsseitigen Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr um gleichzeitig zu Wenden und in die gegengesetzte Fahrtrichtung (Rtg. Jacobsonstr.) zu fahren. Hierbei übersah sie eine 29jährige Fahrzeugführerin aus Münchehof, welche die Bismarckstraße in Richtung Drakenpfuhl befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 29jährige Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von ca, 2000,- Euro.

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