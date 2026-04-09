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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 09.04.2026

Goslar (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es auf der B 498 im Bereich Romkerhall zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen.

Ein 34-jähriger Mann und seine 33-jährige Sozia, beide aus Hannover, befuhren mit ihrem Motorrad Yamaha gegen 16.40 Uhr die B 498 in Richtung Goslar. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Krad in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke.

Aufgrund der dabei zugezogenen Verletzungen wurde der 34-Jährige mit einem Rettungshubschrauber zur Uniklinik Göttingen verbracht, die Beifahrerin mit einem Rettungswagen dem Klinikum Goslar zugeführt.

Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße blieb während der Unfallaufnahme bis 21.45 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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