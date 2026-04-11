Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 11.04.2026

Goslar (ots)

Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet Seesen

Am Mittwoch, 08.04.2026, und am Freitag, 10.04.2026, wurden durch die Polizei Seesen Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der örtlichen Schulen durchgeführt. Die jeweils angeordnete Geschwindigkeitsbegrenzung beträgt dort während der Schulzeit 30 km/h. Am Mittwoch wurden in einem Kontrollzeitraum von zwei Stunden insgesamt 25 Geschwindigkeitsverstöße geahndet, wobei der schnellste gemessene Verkehrsteilnehmer (Krad) den Bereich mit 67 km/h passierte. Diesen Verkehrsteilnehmer erwartet ein hohes Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot. Weiterhin wurde bei den Kontrollen ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ein Fahren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis festgestellt. Entsprechende Verfahren wurden jeweils eingeleitet. Am Freitag betrug der Kontrollzeitraum ebenfalls zwei Stunden. Es mussten insgesamt 23 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Zwei Verkehrsteilnehmer (jeweils PKW) waren dabei mit 66 km/h und 64 km/h so schnell unterwegs, dass sie ein einmonatiges Fahrverbot erwartet. Weitere Kontrollen werden hier sicher folgen.

i.A. Weidenfeller, PHK

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