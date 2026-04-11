PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 11.04.2026

Goslar (ots)

Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet Seesen

Am Mittwoch, 08.04.2026, und am Freitag, 10.04.2026, wurden durch die Polizei Seesen Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der örtlichen Schulen durchgeführt. Die jeweils angeordnete Geschwindigkeitsbegrenzung beträgt dort während der Schulzeit 30 km/h. Am Mittwoch wurden in einem Kontrollzeitraum von zwei Stunden insgesamt 25 Geschwindigkeitsverstöße geahndet, wobei der schnellste gemessene Verkehrsteilnehmer (Krad) den Bereich mit 67 km/h passierte. Diesen Verkehrsteilnehmer erwartet ein hohes Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot. Weiterhin wurde bei den Kontrollen ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ein Fahren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis festgestellt. Entsprechende Verfahren wurden jeweils eingeleitet. Am Freitag betrug der Kontrollzeitraum ebenfalls zwei Stunden. Es mussten insgesamt 23 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Zwei Verkehrsteilnehmer (jeweils PKW) waren dabei mit 66 km/h und 64 km/h so schnell unterwegs, dass sie ein einmonatiges Fahrverbot erwartet. Weitere Kontrollen werden hier sicher folgen.

i.A. Weidenfeller, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 09.04.2026

    Goslar (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es auf der B 498 im Bereich Romkerhall zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen. Ein 34-jähriger Mann und seine 33-jährige Sozia, beide aus Hannover, befuhren mit ihrem Motorrad Yamaha gegen 16.40 Uhr die B 498 in Richtung Goslar. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Krad in einer Linkskurve nach rechts ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 08.04.2026

    Goslar (ots) - Seesen Am 08.04.26 gegen 00:10 Uhr kontrolliert die Funkstreife des PK Seesen in Mechtshausen mehrere Fahrzeuge bei einer Verkehrskontrolle. Bei einem 24jährigen Fahrzeugführer aus Seesen konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, welcher sich bei einem mobilen Alkoholtest bestätigte. Bei der anschließenden Blutentnahme wurde des Weiteren eine fehlende Fahrerlaubnis festgestellt, welche nach eigenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren