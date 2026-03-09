Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LKR ABG) Betrug mit Kryptowährungen - Mann verliert hohe Geldsumme (0058212/2026)

Altenburg (ots)

Gerstenberg. Ein 66-jähriger Mann wurde Opfer eines Betruges im Zusammenhang mit vermeintlichen Investitionen in Kryptowährungen. Unbekannte Täter nahmen bereits im November 2025 über soziale Medien Kontakt zu dem Geschädigten auf und versprachen hohe Gewinne durch vorgebliche Geldanlagen. In der Folge gewährte der Mann den Tätern Zugriff auf sein Online-Banking und bestätigte mehrere Überweisungen. Insgesamt wurde ein sechsstelliger Betrag auf verschiedene ausländische Konten transferiert. Auf das Geld hat der Geschädigte keinen Zugriff mehr. Die Kriminalpolizei ermittelt. (DL)

