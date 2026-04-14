Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallstatistik 2025

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Landkreise Nienburg und Schaumburg (ots)

(Thi) Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg veröffentlicht ihre Presseerklärung zur Verkehrsunfallstatistik 2025 für die Landkreise Nienburg und Schaumburg.

Die weiteren Informationen entnehmen Sie bitte den angehängten Dateien zu den landkreisspezifischen Presseerklärungen. Darüber hinaus werden Ihnen zwei Fotos (Leiter der Polizeiinspektion Stefan Schara und Leiter Einsatz Michael Dunker) zur Verwendung im Zusammenhang mit der Veröffentlichung zur Verfügung gestellt.

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