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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallstatistik 2025

POL-NI: Verkehrsunfallstatistik 2025
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Landkreise Nienburg und Schaumburg (ots)

(Thi) Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg veröffentlicht ihre Presseerklärung zur Verkehrsunfallstatistik 2025 für die Landkreise Nienburg und Schaumburg.

Die weiteren Informationen entnehmen Sie bitte den angehängten Dateien zu den landkreisspezifischen Presseerklärungen. Darüber hinaus werden Ihnen zwei Fotos (Leiter der Polizeiinspektion Stefan Schara und Leiter Einsatz Michael Dunker) zur Verwendung im Zusammenhang mit der Veröffentlichung zur Verfügung gestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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