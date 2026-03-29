Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hilflose Person bestohlen - Bundespolizei stellt drei Tatverdächtige im Dortmunder Hauptbahnhof

Dortmund (ots)

Am frühen Morgen des 29. März nutzten drei Männer die Hilflosigkeit eines 31-Jährigen im Dortmunder Hauptbahnhof aus, um diesen gemeinschaftlich zu bestehlen. Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten die flüchtigen Tatverdächtigen kurz darauf im Nahbereich stellen.

Gegen 05:45 Uhr beobachteten Zeugen, wie eine dreiköpfige Gruppe am Fahrstuhl zum Bahnsteig 2-5 auf einen am Boden liegenden, regungslosen Mann aufmerksam wurde. Anstatt dem offensichtlich stark alkoholisierten und nicht ansprechbaren 31-jährigen türkischen Staatsangehörigen zu helfen, entwendeten die Beschuldigten gemeinschaftlich dessen Smartphone aus der Jackentasche. Anschließend entfernten sich die Männer in Richtung der U-Bahn-Ebene, ohne sich um den Zustand des Hilflosen zu kümmern.

Die alarmierten Bundespolizisten forderten umgehend einen Rettungswagen an. Der Geschädigte wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und konnte im Anschluss entlassen werden.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten die Uniformierten die drei Tatverdächtigen deutschen Staatsangehörigen (15, 17 und 25) am Nordausgang des Hauptbahnhofs fest. Die Einsatzkräfte brachten die Gruppe zur Dienststelle. Während der 25-jährige Deutsche nach Abschluss der Maßnahmen die Wache verlassen konnte, wurden bei den beiden Jugendlichen die gesetzlichen Vertreter kontaktiert. Auch sie wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Bundespolizei leitete gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie der unterlassenen Hilfeleistung ein.

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