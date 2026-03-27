Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei Aachen stellt geladene Waffe auf der BAB4 sicher

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Aachen (ots)

Bundespolizisten aus Aachen entdecken bei einer Kontrolle auf der BAB4 in einem belgisch zugelassenen Fahrzeug eine geladene Anscheinswaffe.

Beamte der Bundespolizei Aachen haben am frühen Morgen des heutigen Tages, gegen 03:30 Uhr, bei einer Kontrolle an der Bundesautobahn 4, Kontrollstelle Vetschau, eine geladene Anscheinswaffe sichergestellt.

Im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen überprüften die Beamten ein belgisch zugelassenes Fahrzeug, das aus den Niederlanden in das Bundesgebiet einreiste. In dem Fahrzeug befanden sich ein 26-jähriger belgischer Staatsangehöriger als Fahrer sowie ein 42-jähriger belgischer Mitfahrer. Beide konnten sich ordnungsgemäß ausweisen.

Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckten die Beamten in einem Rucksack hinter dem Beifahrersitz, unter Kleidungsstücken verborgen, eine geladene Anscheinswaffe sowie ein weiteres Magazin. Die Waffe war mit Stahlkugeln geladen. Im Magazin befanden sich zudem noch weitere fünf Kugeln.

Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt und sind Bestandteil weiterer Ermittlungen.

Gegen den 26-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde ihm die Weiterreise gestattet.

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