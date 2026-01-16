PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Als er sie bat, die Schuhe vom Sitz zu nehmen, schlugen sie zu

Leipzig (ots)

Gestern Abend griffen zwei bisher unbekannte Personen einen 40-Jährigen Mann in der S3 an, als dieser sie bat, ihre Schuhe vom Sitz zu nehmen.

Die beiden Männer waren von Borna nach Leipzig unterwegs als der 40-Jährige sie ansprach. Kurz hinter dem Haltpunkt Leipzig-MDR setzten sie sich dann neben den Mann und schlugen diesem mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Dies bemerkte ein 22-Jähriger und eilte dem Geschädigten zu Hilfe. Daraufhin sollen die Männer ein Messer gezückt, dies aber nicht zum Einsatz gebracht haben.

Dem 22-Jährigen gelang es schließlich die beiden Unbekannten am Haltepunkt Leipzig-Markt aus der S-Bahn zu drängen.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden Männer eingeleitet und Videomaterial gesichert.

Beide Geschädigte wurden leicht verletzt.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig
Yvonne Manger
Telefon: 0341-271497 107
Mobil: 0173-2766341
E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell

