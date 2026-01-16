Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Als er sie bat, die Schuhe vom Sitz zu nehmen, schlugen sie zu

Leipzig (ots)

Gestern Abend griffen zwei bisher unbekannte Personen einen 40-Jährigen Mann in der S3 an, als dieser sie bat, ihre Schuhe vom Sitz zu nehmen.

Die beiden Männer waren von Borna nach Leipzig unterwegs als der 40-Jährige sie ansprach. Kurz hinter dem Haltpunkt Leipzig-MDR setzten sie sich dann neben den Mann und schlugen diesem mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Dies bemerkte ein 22-Jähriger und eilte dem Geschädigten zu Hilfe. Daraufhin sollen die Männer ein Messer gezückt, dies aber nicht zum Einsatz gebracht haben.

Dem 22-Jährigen gelang es schließlich die beiden Unbekannten am Haltepunkt Leipzig-Markt aus der S-Bahn zu drängen.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden Männer eingeleitet und Videomaterial gesichert.

Beide Geschädigte wurden leicht verletzt.

Die Ermittlungen dauern an.

