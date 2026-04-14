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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Am Vormittag des gestrigen Montags, den 13.04.2026, kam es auf dem Parkplatz Neumarkt in 31582 Nienburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall im Zeitraum zwischen 09:32 Uhr und 11:56 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort ordnungsgemäß abgestellten grauen 5er BMW.

Anstatt den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und die Feststellung der Personalien zu ermöglichen, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. An dem geparkten Fahrzeug entstand vorne rechts ein Lackschaden, der nach ersten Schätzungen bei rund 300 Euro liegt.

Personen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz Neumarkt gemacht haben oder Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bzw. den Fahrer/die Fahrerin geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter der Telefonnummer 05021/92120 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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