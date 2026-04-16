Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen/Fils - Radfahrer missachtet Vorfahrt

Am Dienstagnachmittag zog sich ein 31-Jähriger bei einem Unfall leichte Verletzungen zu.

Ulm (ots)

Kurz nach 15 Uhr fuhr der Radler auf dem Fußgängerweg in der Bahnhofstraße. An der Kreuzung zur Donzdorfer Straße fuhr er mit seinem Citybike in die Einmündung ein und übersah offenbar den 71-Jährigen. Dieser befuhr die Donzdorfer Straße mit seinem VW und hatte Vorfahrt. Es kam zum Unfall. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Radfahrer in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Geislingen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 1.000 Euro.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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