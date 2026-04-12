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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Beschädigter Strommast nach Verkehrsunfall

Willich (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurden gegen 01:42 Uhr Rettungsdienst und Polizei zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden zur Hochbendstraße in Willich-Anrath entsandt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 34jährige Willicherin mit ihrem Pkw gegen 01:40 Uhr über die Hochbendstraße in Richtung Hohe Straße. Nach dem Verlassen des Ortsbereiches lief offenbar an den dortigen angrenzenden Feldern ein Reh über die Fahrbahn. Bei einem Ausweichversuch verlor die Pkw-Führerin augenscheinlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kollidierte rechtsseitig mit einem dickeren Strommast aus Holz und wurde in das gegenüberliegende Feld geschleudert. Sie selbst prallte gegen den ausgelösten Airbag und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in ein örtliches Krankenhaus. Im Rahmen der Befragung haben sich bei der Fahrzeugführerin Hinweise auf den Konsum von Alkohol ergeben. Im Krankenhaus wurde demnach die Entnahme einer Blutprobe von der Polizei angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Hinweise auf einen Zusammenstoß mit einem Reh haben sich nicht ergeben. Der Pkw musste nach einem offensichtlichen Totalschaden abgeschleppt und die Fahrbahn aufgrund auslaufender Betriebsmittel gereinigt werden. Die Stadtwerke Willich haben mit Unterstützung der Feuerwehr die Sicherung von dem Strommast übernommen. Die Fahrbahn war für einige Stunden gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Willich unter der 02162-377/0 zu melden. /bru (229)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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