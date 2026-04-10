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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Korrekturmeldung: Geflüchteter Straftäter aus der LVR

Viersen-Süchteln (ots)

In unserer Meldung Nr. 229 haben wir berichtet, dass sich der 19-jährige Mann der Bundespolizei gestellt hat. Laut der Bundespolizei verlief es jedoch anders: Die Bundespolizei kontrollierte den Mann und stellte im weiteren Verlauf fest, dass es sich um den Flüchtigen aus der LVR handelte. /jk (231)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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  • 10.04.2026 – 10:20

    POL-VIE: Geflüchteter Straftäter aus der LVR stellt sich bei der Polizei

    Viersen-Süchteln / Köln (ots) - Update zu Meldung 228: Der gesuchte 19-Jährige meldete sich am frühen Freitagmorgen selbstständig bei der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof. Er wurde in die LVR-Klinik Süchteln zurückgebracht. /cp (229) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen Telefon: 02162/377-1191 ...

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  • 10.04.2026 – 00:00

    POL-VIE: Öffentlichkeitsfahndung nach flüchtigem Straftäter aus der LVR

    Viersen-Süchteln (ots) - Am Donnerstagabend gegen 17 Uhr ist ein 19-jähriger Straftäter vom Gelände des LVR in Süchteln geflüchtet, nachdem er einen begleiteten Ausgang hatte. Die Polizei hat sofort mit der Suche nach dem Flüchtigen begonnen. Da alle bisherigen Ermittlungen erfolglos blieben, sucht die Polizei nun öffentlich nach dem 19-Jährigen: ...

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