Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Korrekturmeldung: Geflüchteter Straftäter aus der LVR

Viersen-Süchteln (ots)

In unserer Meldung Nr. 229 haben wir berichtet, dass sich der 19-jährige Mann der Bundespolizei gestellt hat. Laut der Bundespolizei verlief es jedoch anders: Die Bundespolizei kontrollierte den Mann und stellte im weiteren Verlauf fest, dass es sich um den Flüchtigen aus der LVR handelte. /jk (231)

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