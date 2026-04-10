Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: VW Multivan entwendet

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Tönisvorst - St. Tönis (ots)

In der Nacht vom 8. auf den 9. April 2026 wurde zwischen 21:00 Uhr und 07:30 Uhr ein schwarzer VW Multivan auf der Straße "Biwak" in St. Tönis entwendet. Es handelt sich um ein Modell aus dem Jahre 2018 mit dem Kennzeichen KK-CM6666. Das Fahrzeug ist mit 19- Zoll Felgen in schwarz - silber ausgestattet. Auf beiden Fahrzeugseiten ist der Schriftzug "Bulli" als Plakette in Höhe der Außenspiegel angebracht. Können Sie Hinweise zu verdächtigen Personen geben oder haben Sie im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht? Melden Sie sich bitte telefonisch bei dem Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 3770. /jv (230)

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