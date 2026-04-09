Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Nettetal-Breyell (ots)

In der Nacht zum 9. April 2026 wurde eine Zeugin gegen 3:30 Uhr durch das Geräusch einer zerberstenden Scheibe geweckt. Bei der anschließenden Nachschau stellte sie fest, dass ein Glaselement einer Tür im Bereich der Türklinke eingeschlagen worden war. Vermutlich wollte der bislang unbekannte Täter so vom dahinterliegenden Hausflur zu den Vitrinen des ansässigen Juweliers gelangen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Die Zeugin konnte noch beobachten, wie eine männliche Person in Richtung Lotzstraße davonrannte. Haben Sie zur fraglichen Zeit verdächtige Personen beobachtet oder können Sie Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben? Melden Sie sich bitte telefonisch bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377 0. /jv (227)

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