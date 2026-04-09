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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mülltonnen vor KiTa in Brand gesetzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Um 03:00 Uhr in der Nacht wurden brennende Mülltonnen an einer KiTa in Lobberich auf dem Birkenweg gemeldet. Das Feuer hatte bereits auf eine hinter den Tonnen befindliche Hecke übergegriffen. Glücklicherweise konnte das ersteintreffende Streifenteam ein weiteres Ausbreiten des Feuers durch den Einsatz eines Feuerlöschers verhindern. Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig. Konnten Sie zur fraglichen Zeit verdächtige Personen beobachten oder können Sie Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben? Melden Sie sich bitte telefonisch bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162 377 0. /jv (226)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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