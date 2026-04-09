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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Streit zwischen Personen eskaliert - eine Person schwer verletzt

Schwalmtal (ots)

Am Mittwochabend eskalierte gegen 19:15 Uhr in der Langestraße in Waldniel ein Streit zwischen mehreren Jugendlichen, sowie einem 19-Jährigen aus Viersen so sehr, dass der Viersener schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Viersener während des Streits von den Jugendlichen von seinem E-Scooter gestoßen, geschlagen, getreten und mit Pfefferspray verletzt. Der junge Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht nach weiteren Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (223)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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