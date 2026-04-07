Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Hinweise gesucht!

Kempen (ots)

Am 05.04.2026 kam es in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 15:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Margeritenstraße in Kempen. Mindestens ein unbekannter Täter verschaffte sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus. Das Haus wurde durch den bislang Unbekannten durchwühlt. Anschließend wurden Bargeld, Schmuck und ein Tresor gestohlen. Haben sie Hinweise zu dem Einbruch? Melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (221)

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