Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mann wird von unbekannten verletzt - Kripo sucht Hinweise

Nettetal-Breyell (ots)

Am Ostermontag verletzten drei unbekannte Männer einen 46-Jährigen gegen 13:20 Uhr nach einer Auseinandersetzung leicht, vermutlich mit einem Messer. Der Rettungsdienst entdeckte die Stichwunde und alarmierte anschließend die Polizei. Der Pole, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, saß auf dem Gepäckträger seines Fahrrads und machte in einem Park hinter der Gesamtschule in Nettetal eine Pause, als er von den drei Männern angepöbelt wurde. Es entstand eine Auseinandersetzung, bei der der 46-Jährige einen Schlag in den Bauch bemerkte. Daraufhin flohen die Männer vom Tatort. Auch er verließ den Ort des Geschehens und begab sich zu einer Bekannten in die Fasanenstraße. Sie alarmierte den Krankenwagen. Die drei Männer waren zwischen 20 und 30 Jahre alt, zwischen 170 und 175 cm groß, zwei hatten dunkle Haare, einer hatte blonde Haare, und sie alle sprachen akzentfreies Deutsch. Das Kriminalkommissariat 3 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den drei unbekannten Männern machen können. Melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (219)

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