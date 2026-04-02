POL-VIE: 260402 Kempen: Leicht verletzte Personen bei einem Unfall im Kreuzungsbereich

Kempen (ots) - Am Mittwoch kam es in Kempen zu einem Betrug, bei dem eine Seniorin bestohlen wurde. Gegen 13:45 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür der Seniorin in der De-Veuster-Straße. Er gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus, behauptete, dass es zu einem Rohrbruch gekommen sei und er im Keller etwas überprüfen müsse. Dafür müsse eine andere Mitarbeiterin in die Wohnung der Seniorin ...

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