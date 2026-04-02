POL-VIE: 260402 Kempen: Leicht verletzte Personen bei einem Unfall im Kreuzungsbereich
Kreis Viersen (ots)
Eine 62-jährige Fahrzeugführerin aus Kempen übersieht beim Linksabbiegen vom Industriering Ost auf die Arnoldstraße den entgegenkommenden 49-jährigen PKW-Führer aus Krefeld. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem sowohl die beiden Fahrzeugführer als auch die beiden Beifahrer der Kempenerin jeweils leicht verletzt wurden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr streute die Unfallstelle aufgrund der ausgelaufenen Betriebsmittel ab, damit die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. /MT (216)
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