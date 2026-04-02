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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Seniorin wird Opfer von Betrügern - Hinweise gesucht

Kempen (ots)

Am Mittwoch kam es in Kempen zu einem Betrug, bei dem eine Seniorin bestohlen wurde. Gegen 13:45 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür der Seniorin in der De-Veuster-Straße. Er gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus, behauptete, dass es zu einem Rohrbruch gekommen sei und er im Keller etwas überprüfen müsse. Dafür müsse eine andere Mitarbeiterin in die Wohnung der Seniorin kommen. Daraufhin kam die vermeintliche Mitarbeiterin in die Wohnung. Sie wies die Seniorin an, den aufgedrehten Duschkopf festzuhalten, und sagte, sie müsse etwas im Keller überprüfen. Wenig später stellte die Seniorin fest, dass die Frau mit ihrem Schmuck die Wohnung verlassen hatte.

Sie beschreibt die beiden wie folgt: Der Mann war schlank, zwischen 180 und 187 cm groß, hatte dunkle, kurze Haare und trug eine dunkle Jacke. Die Frau war korpulent, hatte blondes, schulterlanges Haar, war zwischen 160 und 170 cm groß und trug eine helle Jacke sowie beige Sneaker. Haben Sie Hinweise zu den beiden Unbekannten? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 6 unter der Rufnummer 02162/377-0.

Grundsätzlich gilt: Seien Sie immer vorsichtig gegenüber Fremden! Lassen Sie niemanden ohne vorherige Ankündigung in Ihre Wohnung oder Ihr Haus - es sei denn, Sie haben die Person selbst bestellt oder die Hausverwaltung hat sie angekündigt. Im Zweifelsfall können Sie die Person bitten, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn eine Bezugsperson bei Ihnen zu Hause ist. Bitte sensibilisieren Sie auch weiterhin Ihre älteren Mitmenschen für diese Betrugsart. /jk (213)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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