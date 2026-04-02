Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Suche nach vermisstem Senior nimmt gutes Ende

Grefrath (ots)

Der 63-Jährige wird in einem Krankenhaus behandelt. Seit Mittwochabend wurde nach dem Mann gesucht, der von einer Einrichtung in Grefrath als vermisst gemeldet worden war. In der Nacht suchte die Polizei mit Unterstützung eines Hubschraubers und eines Suchhundes. Am Donnerstag wurde die Suche wieder aufgenommen. Ein Hubschrauber, Polizeipferde und Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei suchten rund um Grefrath. Durch parallele Ermittlungen wurde bekannt, dass der Mann am Donnerstagmorgen in ein Krankenhaus eingeliefert worden war. Alle polizeilichen Maßnahmen wurden daraufhin eingestellt. /wg (215)

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